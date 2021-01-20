بايدن يتعهد بهزم نظرية «تفوق العرق الأبيض» و«الإرهاب الداخلي» في أول خطاب له كرئيس للولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 يناير 2021, 07:29 مساء

وعد الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن، الأربعاء، بـ«إلحاق الهزيمة بنزعة تفوق العرق الأبيض والإرهاب الداخلي» بعد أسبوعين على اقتحام مبنى الكابيتول.

وقال بايدن، في أول خطاب له كرئيس للولايات المتحدة، «نشهد اليوم بروز تطرف سياسي ونظرية تفوق العرق الأبيض والإرهاب الداخلي. علينا مواجهتها وإلحاق الهزيمة بها»، بحسب «فرانس برس».

صار جو بايدن، الأربعاء، الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة بعد أدائه اليمين في مراسم تنصيب لم يحضرها سلفه دونالد ترامب.

ودعا في كلمة إلى «الوحدة»، متعهدًا بإلحاق الهزيمة بنزعة الاعتقاد بتفوق العرق الأبيض وبـ«الإرهاب الداخلي». وأشاد بيوم «أمل» و«انتصار للديمقراطية».

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