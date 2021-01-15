مسؤول أميركي بهيئة مكافحة الإرهاب: نفتقر إلى قوانين ضد المتطرفين والإرهابيين في الداخل

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 يناير 2021, 10:40 صباحا
رئيس هيئة مكافحة الإرهاب في نيويورك جون ميلر، في مؤتمر صحفي في نيويورك 3 يناير 2020. (أ ف ب)

اعتبر المسؤول في هيئة مكافحة الإرهاب في نيويورك جون ميلر، أن الولايات المتحدة تحتاج إلى قوانين جديدة في مواجهة الخطر الذي يمثله المتطرفون و«الإرهابيون في الداخل»، على غرار أولئك الذين هاجموا مبنى «الكابيتول» في السادس من يناير.

وقال ميلر خلال مؤتمر صحفي: «ليس لدينا قوانين ضد الإرهاب الداخلي مقارنة بما لدينا ضد الإرهاب الدولي»، وأضاف: «حتى الآن نحن كأميركيين كنا مترددين كثيرًا (...) في تعطيل أنشطة يحميها الدستور. لكن أظن أنه ينبغي علينا إعادة تقييم المسألة بالنسبة للمجموعات التي تنشط في الولايات المتحدة (...) مع فكرة إسقاط الحكومة من خلال العنف»، حسب وكالة «فرانس برس».

وتابع: «لا ينبغي علينا أن نمرّ بقائمة من المواد القانونية للعثور على تلك التي تتوافق مع جنحة ما. يجب أن يكون ثمة نصّ شامل يتطرق إلى منظمات الإرهاب الداخلي»، ومضى قائلًا: «أولئك الذين كانوا يعتبرون أنها ليست فكرة جيدة منذ أسبوعين، ينبغي عليهم على الأرجح التفكير فيها مجددًا الآن».

- واشنطن: مخاوف من أعمال عنف جديدة خلال مراسم تنصيب بايدن

ولمكافحة تهديدات تنظيم «القاعدة» وتنظيم «داعش» المصنفين «تنظيمين إرهابيين أجنبيين»، تسمح القوانين الأميركية لقوات الأمن بملاحقة أي شخص يقدم أدنى دعم مادي لهذه المجموعات. ويمكن ملاحقة أميركي في حال مشاركته في نقاش على منتدى تابع لتنظيم «داعش»، لكن لا تتم ملاحقته في حال كان يتواصل مع مجموعة نازيين جدد في الولايات المتحدة، حتى لو كان يسعى إلى الحصول على أسلحة.

وأفاد محللون وكالة «فرانس برس» في الأيام الأخيرة أن الولايات المتحدة قادرة أكثر على مواجهة الجهاديين عن مواجهة أعمال العنف التي يرتكبها اليمين المتطرف.

ووُجّهت اتهامات، الثلاثاء، لسبعين شخصًا على صلة بأعمال العنف التي استهدفت «الكابيتول» وتم التعرف على 170 مشتبهًا به. وتحدثت وزارة العدل عن توجيه الاتهام لـ«مئات» الأشخاص في الأشهر المقبلة. وتخشى السلطات حصول أعمال عنف مجددًا مع اقتراب حفل تنصيب جو بايدن رئيسًا في العشرين من يناير.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مسؤول أميركي بهيئة مكافحة الإرهاب: نفتقر إلى قوانين ضد المتطرفين والإرهابيين في ...
دولى
أخيرًا.. الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم يظهر للنور في 25 يناير
رياضة محلية
شبهها بـ«الفيل».. لافروف يهاجم تصرفات واشنطن وحلفائها في ليبيا
ليبيا
تقرير «أوبك»: الإنتاج الليبي قفز بمقدار 136 ألف برميل يوميا في ديسمبر
ليبيا
«إف بي آي» حذر من «مظاهرات مسلحة» قبيل تنصيب بايدن
دولى
العدد 269 من جريدة «الوسط»: محاولات لاختراق عثرات الحوار الليبي في جنيف.. ولقاح ...
ليبيا
الأمم المتحدة تطالب واشنطن بإلغاء تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية لتفادي حدوث ...
عربى
مولر ينفعل على مراسلة بعد إقصاء بايرن ميونيخ من كأس ألمانيا
رياضة عالمية
هيئة أوروبية تعتمد نوعا من الحشرات غذاءً للبشر
كوجينة
علامة تحذيرية لـ«القاتل الصامت» صباحا
طب وصحة
«كورونا» يعيد فرض الإغلاق عالميا.. واجتماع طارئ لمنظمة الصحة لدراسة النسخ ...
دولى
«سناب شات» تغلق حساب ترامب بصورة نهائية
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أطعمة غنية بالبروتين يحتاجها جسمك