«النواب» الأميركي يؤمّن الأصوات اللازمة لاتهام ترامب بهدف عزله

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 يناير 2021, 11:41 مساء
جلسة لمجلس النواب الأميركي. (أرشيفية: الإنترنت)

صوّتت غالبية من النواب الأميركيين من كلا الحزبين الأربعاء لمصلحة توجيه تهمة «التحريض على التمرّد» إلى الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بهدف إحالته على مجلس الشيوخ لمحاكمته، في ثاني محاولة يقوم بها النواب لعزل الملياردير الجمهوري الذي أصبح أول رئيس في تاريخ الولايات المتّحدة يواجه مثل هذا الإجراء مرّتين. 

وتجاوز قرار توجيه الاتهام إلى الرئيس على الأغلبية اللازمة لاعتماده، وبأغلبية 232 صوتاً مقابل 191 صوّت جميع النواب الديموقراطيين و10 نواب جمهوريين لمصلحة قرار «العزل» هذا.، وفق وكالة «فرانس برس». 

ومن المتوقع بدء محاكمة بايدن في مجلس الشيوخ بعد انتهاء ولايته في 20 الجاري.

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