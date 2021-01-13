بنس يرفض اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور لتنحية ترامب

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 يناير 2021, 10:03 صباحا
نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، (الإنترنت)

أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس، رسميا الثلاثاء، رفضه اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور لتنحية الرئيس دونالد ترامب، في قرار سيدفع الديمقراطيين لأن يوجّهوا، في سابقة في تاريخ الولايات المتحدة، لائحة اتهامية للمرة الثانية ضدّ الرئيس المنتهية ولايته لمحاكمته في مجلس الشيوخ بهدف عزله.

وقال بنس، في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، إنّه «مع بقاء ثمانية أيام فقط في فترة ولاية الرئيس، أنتِ والكتلة الديمقراطية، تطلبان منّي ومن الحكومة تفعيل التعديل الخامس والعشرين» للدستور، والذي يجيز لنائب الرئيس بأن يقرّر بالاشتراك مع أغلبية الوزراء تنحية الرئيس إذا ما وجدوه غير قادر على تحمّل أعباء منصبه.

وأضاف: «لا أعتقد أنّ مثل هذا الإجراء يصبّ في مصلحة أمّتنا، أو يتماشى مع دستورنا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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