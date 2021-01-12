مسؤول أميركي: ترامب وبنس التقيا مساء الإثنين في المكتب البيضاوي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 يناير 2021, 09:31 صباحا
الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب ونائبه بنس, (الإنترنت)

التقى الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، ونائبه مايك بنس مساء الإثنين، في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، بحسب ما أفاد مسؤول أميركي وكالة «فرانس برس».

وقال المسؤول إنّ الرجلين اللذين لم يتحادثا منذ أعمال العنف التي شهدها الكونغرس الأربعاء «أجريا محادثة جيّدة»، في وقت يضغط فيه الديموقراطيون على بنس لعزل ترامب بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور.

وأضاف «لقد جدّدا التأكيد على أنّ أولئك الذين انتهكوا القانون واقتحموا الكابيتول الأسبوع الماضي لا يمثّلون حركة (أميركا أولاً) التي يدعمها 75 مليون أميركي»، مشيراً إلى أنّهما «تعهّدا بمواصلة عملهما في سبيل البلاد حتى نهاية ولايتهما».

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