بايدن يعتبر أن عدم حضور ترامب لحفل تنصيبه «أمر جيد»

الرئيس الاميركي المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس خلال لقائهما الصحفيين في ويلمينغتون في 8 يناير 2021. (أ.ف.ب)

أشاد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الجمعة، بقرار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب عدم حضور حفل تنصيبه في 20 يناير. وقال بايدن من ويلمينغتون في ولاية ديلاوير «إنه أمر جيد»، مع تأكيده أن حضور نائب الرئيس مايك بنس أمر «مرحب به».

وترك بايدن للكونغرس مسؤولية إطلاق آلية لعزل الرئيس دونالد ترامب أو عدمه قبل 12 يوما من انتهاء ولايته، الأمر الذي يطالب به العديد من النواب الديمقراطيين بعد أحداث الكابيتول. وقال: «سنركز على عملنا ويمكن للكونغرس أن يقرر كيفية تحركه» بالنسبة إلى ترامب، مع اعتباره أن سلفه «غير مؤهل» للحكم.