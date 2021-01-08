ترامب يعلن أنه لن يحضر حفل تنصيب خلفه جو بايدن في 20 يناير

الرئيس ترامب متحدّثا في البيت الأبيض.26 نوفمبر 2020. (فرانس برس)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه لن يحضر مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن.

وكتب ترامب، في تغريدة علي موقع التواصل الأجتماعي تويتر "إلى جميع الذين طلبوا ذلك ، لن أحضر حفل التنصيب في 20 يناير»، وفق ما نقلت وكالة أسوشيد بريس.