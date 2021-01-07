بعد إقرار الكونغرس فوز بايدن.. ترامب يتعهد بـ«انتقال منظم للسلطة»

الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب. (الإنترنت)

علق الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، على مصادقة الكونغرس على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي، ليصبح بذلك الرئيس المقبل للولايات المتحدة.

وقال ترامب في بيان: «رغم أنني أختلف كليا مع نتيجة الانتخابات، والحقائق ظاهرة بالنسبة لي، مع ذلك سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في الـ20 من يناير..»، حسب ما نقلت شبكة «سي إن إن» الأميركية، ووكالة «فرانس برس».

وتابع: «قلت دائما إننا سنستمر بقتالنا لضمان أن الأصوات القانونية فقط سيتم احتسابها، في الوقت الذي يمثل هذا نهاية أعظم فترة رئاسية أولى في تاريخ الرئاسة، هذه هي البداية فقط في قتالنا لجعل أميركا عظيمة مجددا».

وصادق الكونغرس، الخميس، على فوز جو بايدن بأكثر من 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، وهو الحد المطلوب للمرشح للفوز بسباق الرئاسة الأميركية، وانتهت عمليات المصادقة على نتائج المجمع الانتخابي حيث يتقدم بايدن بنتيجة 306 أصوات على ترامب الذي نال 232 صوتا.