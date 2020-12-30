بايدن وترامب يشاركان في تجمعين في جورجيا دعما لمرشحيهما لمقعدي «الشيوخ»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 ديسمبر 2020, 06:29 مساء
صورة مركبة تجمع الرئيس دونالد ترامب خلال حملة في ويسكونسن، وجو بايدن في فلوريدا. (أ ف ب)

يشارك الرئيس المنتخب جو بايدن والرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب في تجمعين انتخابيين مضادين في جورجيا، الإثنين، عشية انتخابات فرعية على مقعدين في مجلس الشيوخ في الولاية الجنوبية.

وأعلن بايدن «78 عاما» الأربعاء أنه سيتوجه إلى أتلاتنا عاصمة الولاية، دعما لحملة المرشحَين الديمقراطيين جون أوسوف ورافايل وارنوك، بحسب «فرانس برس»

تجمع للمرشحَين الجمهوريين
وكان ترامب «74 عاما» قد أعلن في وقت سابق أنه سيكون في بلدة دالتون اعتبارا من ليل الإثنين، للمشاركة في تجمع دعما للمرشحَين الجمهوريين، عضوي مجلس الشيوخ المنتهية ولايتيهما ديفيد بيردو وكيلي لوفلر.

والانتخابات الفرعية التي يتواجه فيها أوسوف أمام بيردو، ووارنوك أمام لوفلر ستحدد ميزان القوى في مجلس الشيوخ. والسباق حام وتظهر الاستطلاعات تقارب فرص المرشحين. ويحتفظ الجمهوريون حاليا بـ50 مقعدا في المجلس، ومن شأن الفوز بأحد السباقين في جورجيا أن يمنحهم الأكثرية والقدرة على عرقلة جدول أعمال بايدن بعد تسلمه مهامه في 20 يناير.

وإذا فاز الديمقراطيون بمقعدي مجلس الشيوخ سيكون لديهم 50 مقعدا أيضا إضافة إلى نائبة الرئيس كامالا هاريس التي يمكنها التصويت وحسم نتائج متعادلة. وستزور هاريس مدينة سافانا بولاية جورجيا الأحد دعما لحملة أوسوف ووارنوك. وطالما اعتُبرت جورجيا محسوبة على الجمهوريين لكن بايدن تغلب فيها على ترامب بفارق ضئيل في الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر ليصبح أول ديمقراطي يفوز بالولاية بعد بيل كلينتون العام 1992.

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