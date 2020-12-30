الصين: القضاء يصدر أحكاما بالسجن على ناشطَين من هونغ كونغ حاولا الفرار بحرا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 30 ديسمبر 2020, 05:43 مساء
الناشطون المؤيدون للديمقراطية أغنيس تشاو وإيفان لام وجوشوا وونغ في هونغ كونغ 23 نوفمبر 2020. (أ ف ب)

حكم القضاء الصيني، الأربعاء، على عشرة رجال من هونغ كونغ بينهم ناشطَان مؤيدَان للديمقراطية، حاولوا الفرار من المنطقة بقوارب إلى تايوان، بالسجن لمدد تتراوح بين سبعة أشهر وثلاث سنوات، حسبما أعلنت محكمة في البر الرئيسي الصيني.

وبعد ستة أشهر من اعتماد قانون الأمن القومي الصارم في هونغ كونغ، شكلت محاكمة هؤلاء الناشطين رمزا لإحكام الصين سيطرتها على المستعمرة البريطانية السابقة، التي أصبحت أرضا صينية شبه مستقلة في 1997، وكان خفر السواحل الصيني اعتقل 12 شخصا يبلغ سن أصغرهم 16 عاما في البحر على بعد نحو سبعين كيلومترا من هونغ كونغ في 23 أغسطس قبل تسليمهم إلى الشرطة في مدينة شينزن جنوب حيث جرى توقيفهم.

وطالب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بالإفراج الفوري عن هؤلاء الناشطين، وقد حُكم على اثنين منهم بالسجن ثلاث سنوات وسنتين على التوالي لدورهما في «تنظيم هذا العبور غير القانوني للحدود»، على حد قول محكمة شينزن حيث جرت محاكمة الناشطين. وكان يمكن أن يحكم عليهم بالسجن لسبع سنوات.

وحُكم على ثمانية آخرين وهم ركاب عاديون بالسجن سبعة أشهر بتهمة «عبور الحدود بشكل غير قانوني» كانت العقوبة القصوى سنة واحدة، وأكدت المحكمة في بيانها أن الرجال العشرة «اعترفوا بالتهم الموجهة إليهم» خلال محاكمتهم.

وأعلنت شرطة هونغ كونغ أن قاصرين كانا على متن القارب سيتم تسليمهما إلى سلطات هونغ كونغ الأربعاء، بينما ذكرت النيابة في منطقة يانتيان في شينزن الأربعاء أنه لم يجر توجيه أي تهم لهما.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مغادرة 130 طالب لجوء من ليبيا إلى رواندا
ليبيا
«فرانس برس»: الجاسوس جوناثان بولارد يصل إلى «إسرائيل» بعد سجنه 30 عاما في أميركا
دولى
بريطانيا ترخص للقاح «أسترازينيكا-أكسفورد»
دولى
الجيش السويسري يصدر قرارًا لحماية المجال الجوي
دولى
تسجيل 18 إصابة جديدة بـ«كورونا» في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
رقم غير مسبوق.. أكثر من 50 ألف إصابة يومية بـ«كوفيد-19» في بريطانيا
دولى
تشاووش أوغلو: تركيا لا تنكر حقيقة تأثر المحادثات الليبية بالوضع العسكري على ...
ليبيا
مركز الرصد الأوروبي: زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب كرواتيا
دولى
بحضور السايح ووليامز.. اللجنة القانونية لملتقى الحوار السياسي تناقش القواعد ...
ليبيا
باسكال سوريوت: لقاح استرازينيكا يؤمن حماية بنسبة 100 بالمئة ضد الحالات الحادة من...
دولى
عالم يتوقع موعد زوال «كورونا»
طب وصحة
تناقض الأسعار يثير الأسئلة حول اختبارات الإصابة بـ«كوفيد-19»
دولى
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سبها تسجل أطول فترة إصابة بفيروس «كورونا» لمواطن بـ125 يوما