ثلاثة قتلى في إطلاق نار بولاية إيلينوي الأميركية

أفراد من شرطة ولاية نيويورك الأميركية، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشرطة الأميركية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، السبت، برصاص مسلّح أطلق النار داخل صالة للبولينغ في مدينة روكفورد بولاية إيلينوي، وسط غرب الولايات المتحدة.

وناشدت شرطة روكفورد سكان المدينة عدم الاقتراب من صالة دون كارتر لاينس، حيث وقع إطلاق النار. وقال قائد الشرطة دان أوشي للصحفيين في مكان الحادث إنّ التحقيق مستمر. وهناك ثلاثة قتلى، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأشارت إلى ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا بطلقات نارية ونقلوا إلى المستشفى. وأضاف: «ألقينا القبض على مشتبه به. هذا تقريباً كل ما لدينا في الوقت الحالي»، من دون أن يوضح الدافع وراء إطلاق النار.

ونشرت صالة البولينغ على صفحتها في موقع «فيسبوك» رسالة بسيطة دعت فيها الناس إلى الصلاة.