ثلاثة قتلى في إطلاق نار بولاية إيلينوي الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 27 ديسمبر 2020, 08:37 صباحا
أفراد من شرطة ولاية نيويورك الأميركية، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشرطة الأميركية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، السبت، برصاص مسلّح أطلق النار داخل صالة للبولينغ في مدينة روكفورد بولاية إيلينوي، وسط غرب الولايات المتحدة.

وناشدت شرطة روكفورد سكان المدينة عدم الاقتراب من صالة دون كارتر لاينس، حيث وقع إطلاق النار. وقال قائد الشرطة دان أوشي للصحفيين في مكان الحادث إنّ التحقيق مستمر. وهناك ثلاثة قتلى، حسبما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وأشارت إلى ثلاثة أشخاص آخرين أصيبوا بطلقات نارية ونقلوا إلى المستشفى. وأضاف: «ألقينا القبض على مشتبه به. هذا تقريباً كل ما لدينا في الوقت الحالي»، من دون أن يوضح الدافع وراء إطلاق النار.

 ونشرت صالة البولينغ على صفحتها في موقع «فيسبوك» رسالة بسيطة دعت فيها الناس إلى الصلاة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مصر: 1189 إصابة جديدة بـ«كورونا» و43 حالة وفاة
عربى
ثلاثية تشلسي تنقذ رقبة أرتيتا في أرسنال
رياضة عالمية
لأول مرة.. سعر «بيتكوين» يتخطى حاجز الـ25 ألف دولار
اقتصاد
بملايين الدينارات.. ضبط تشكيلين عصابيين يمتهنان تزوير الصكوك المالية
ليبيا
مدربون تحت طائلة الإقالة في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
إسبانيا: 4 إصابات بسلالة فيروس «كورونا الجديدة» لقادمين من بريطانيا
دولى
«مكافحة الأمراض» يوضح كيفية فحص السفن التجارية لمعرفة وجود «كورونا» عليها
ليبيا
باشاغا يعلق على تبادل محتجزين من قوات «الوفاق» والقيادة العامة
ليبيا
بابا الفاتيكان يدعو إلى إرساء المصالحة بليبيا في إطار المفاوضات الجارية
ليبيا
برنامج عكس التيار | كيفية توزيع اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»
فيديو
إجراء احترازي جديد ضد «كورونا» للقادمين إلى تركيا
ليبيا
تفاؤل داخل لجنة تعديل سعر الصرف بشأن مستقبل الاقتصاد الليبي بعد توحيد السعر
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يغير لقاح «موديرنا» الجينات البشرية؟