دراسة: ارتفاع الوفيات بـ«كورونا» في بريطانيا العام المقبل بسبب «السلالة الجديدة»

شخص يضع كمامة وسط لندن، 2 ديسمبر 2020، (ا ف ب)

حذّر علماء في دراسة من أن النوع المتحور من فيروس كورونا المستجد، الذي ظهر في جنوب شرق بريطانيا نوفمبر الماضي، من المرجح أن يزيد من الوفيات العام المقبل، وكذلك من حاجة المصابين لدخول المستشفيات لتلقي العلاج.

ووفق دراسة نشرتها كلية لندن للصحة وطب المناطق المدارية، أمس الأربعاء، فإن السلالة الجديدة من الفيروس تنتشر في بريطانيا بنسبة 56% أكثر من النسخة الأولى، وحضوا على توزيع اللقاح بشكل سريع للمساعدة على منع حدوث المزيد من الوفيات، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال الباحثون الذين ركزوا على جنوب شرق بريطانيا ولندن إنه لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت السلالة الجديدة مميتة أكثر أو أقل من سابقتها.

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وأضافوا «ومع ذلك، الزيادة في العدوى من المرجح أن تؤدي الى حوادث أكثر، حيث يتوقع أن تصل الحالات التي تستدعي النقل إلى المستشفيات والوفيات إلى مستويات أعلى العام 2021 مما لاحظناه في العام الحالي، حتى في حال الحفاظ على القيود التي تم فرضها قبل 19 ديسمبر».

وحذرت الدراسة من أن الإقفال العام المفروض في بريطانيا في نوفمبر من غير المرجح أن يحد من زيادة الإصابات «في حال لم تغلق المدارس الابتدائية والثانوية والجامعات أيضا».