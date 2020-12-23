الاتحاد الأوروبي يطالب الصين بـ«الإفراج الفوري» عن الحقوقيين الموقوفين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 23 ديسمبر 2020, 05:19 مساء
علم الاتحاد الأوروبي. (الإنترنت)

دعا الاتحاد الأوروبي، الصين إلى «الإفراج الفوري» عن المحامية لي يوهان والعديد من المدافعين عن حقوق الإنسان، مع اقتراب التوصل إلى عقد اتفاقية استثمار كبيرة بين بكين وبروكسل.

وقالت الناطقة باسم وزير الخارجية الأوروبي جوزيب بوريل في بيان: «ندعو الصين إلى احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون الإجراءات الجنائية الصيني»، وذكرت الناطقة في البيان أن الاتحاد الأوروبي يدعو إلى الإفراج الفوري عن لي يوهان التي جرى توقيفها في العام 2017، ويو وينشينغ وتشي وابينغ وجين يونغمين وغاو تشيشينغ وإلهام توهتي وتاشي وانغتشوك وو غان وليو فييو، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وحاز المفكر الأيغوري إلهام توهتي، الذي حُكم عليه بالسجن المؤبد في الصين بتهمة «الانفصالية»، على جائزة ساخاروف لحقوق الإنسان للعام 2019 التي يمنحها البرلمان الأوروبي، وأوضحت الناطقة: «ينتظر الاتحاد الأوروبي من الصين أن تضمن الاحترام الكامل لسيادة القانون وضمان قيام محاكمة عادلة وإجراء تحقيقات موسعة في جميع حالات الاحتجاز التعسفي المبلغ عنها وعن سوء معاملة وتعذيب المدافعين عن حقوق الإنسان وعائلاتهم».

ويأتي المطلب فيما تسير المفاوضات بين الصين والاتحاد الأوروبي، التي بدأت قبل سبع سنوات، بوتيرة متسارعة بشكل مفاجئ للتوصل إلى اتفاقية كبرى حول الاستثمار، لدرجة أن الطرفين يرجحان التوصل إليها قبل نهاية العام.

وتهدف هذه المحادثات، التي بدأت في نوفمبر 2013، إلى حماية الاستثمارات الأوروبية في الصين والاستثمارات الصينية في الاتحاد الأوروبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يرفض خطة «كونغرس» لإنعاش الاقتصاد الأميركي
دولى
محرز يقدم أسوأ هدية في سنوية أرتيتا المهدد بالرحيل عن أرسنال
رياضة عالمية
نابولي يفوز بالاستئناف على قرار تخسيره أمام يوفنتوس
رياضة عالمية
ماذا قال ميلادينوف في آخر إحاطة له في منصبه بشأن القضية الفلسطينية؟
دولى
«تعليم الوفاق»: الدراسة تبدأ 23 يناير.. وعطلة نصف السنة 1 مايو
ليبيا
الاتحاد يفقد نتيجة مباراته أمام بيراميدز في الكونفدرالية
رياضة محلية
السلطات الروسية: رصدنا 1424 سلالة لفيروس «كورونا»
دولى
بعد فوز «شباب الفرسان» على الجزائر.. تعرف على ترتيب المنتخبات في بطولة شمال ...
رياضة محلية
ضبط سارق شقيقته في طرابلس: سطا على 43 ألف دولار ومشغولات ذهبية
ليبيا
منها منع إنشاء قاعدة عسكرية تركية.. اليونان تكشف عن هدفين رئيسيين لها في ليبيا
ليبيا
القبلاوي: اتفاق مع مالطا على منح تأشيرات «شنغن» للمواطنين الليبيين نهاية يناير ...
ليبيا
طرابلس تستضيف المؤتمر الرابع لتفعيل دستور الاستقلال وعودة الملكية
ليبيا
 المزيد من دولى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذا هو الإفطار المثالي لمرضى السكري