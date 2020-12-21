اجتماع طارئ للحكومة البريطانية وسط «توتر» بسبب سلالة «كورونا» الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 21 ديسمبر 2020, 08:13 صباحا
شاب يسير في أحد شوارع العاصمة البريطانية لندن ، 1 نوفمبر 2020، (ا ف ب)

يترأس رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، اجتماع أزمة بشأن إمدادات المملكة المتحدة بعد قرار العديد من الدول تعليق الرحلات بسبب السلالة الجديدة من فيروس «كورونا المستجد»، التي قالت لندن إنها «خارجة عن السيطرة».

وقال ناطق باسم الحكومة البريطانية مساء الأحد إن جونسون سيناقش الوضع المتعلق بالتنقلات الدولية، خصوصا التدفق المنتظم للشحن من المملكة المتحدة وإليها، حسب وكالة «فرانس برس».

وعلى غرار عدد من الدول الأوروبية قررت فرنسا الجارة المباشرة للمملكة المتحدة أمس الأحد، تعليق جميع الرحلات من الأراضي البريطانية لمدة 48 ساعة، بعد ظهور هذا النوع من الفيروس الذي يعتبر أكثر قدرة على العدوى بنسبة 70%. وجاء هذا القرار بعد إجراءات مماثلة اتخذتها بلجيكا وهولندا وإيطاليا وألمانيا وإيرلندا وتعكس حجم القلق في أوروبا.

وأعلن ميناء دوفر «جنوب شرق» المرفأ البريطاني الرئيسي على بحر المانش، إغلاق حركة المرور الصادرة «حتى إشعار آخر»، ويقول اتحاد النقل البري البريطاني إن نحو عشرة آلاف آلية شحن تمر يوميا عبر هذا المرفأ.

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وجاء هذا الإغلاق في وقت سيئ خصوصا لأن الموانئ البريطانية تشهد حاليا حركة مرور كبيرة، تتسبب في بعض الأحيان في حدوث تأخير واختناقات مرورية على الطرق المؤدية إليها، مع قيام العديد من الشركات بالتخزين استعدادا لخروج المملكة المتحدة من السوق الأوروبية الموحدة مساء 31 ديسمبر.

ودفعت السلالة الجديدة من «كورونا» الحكومة البريطانية إلى إعادة فرض قيود على 16 مليون نسمة في لندن وجنوب شرق إنجلترا بسرعة الأحد. وقال وزير الصحة مات هانكوك للتلفزيون البريطاني، إن الفيروس «خارج عن السيطرة» في المملكة المتحدة، حيث تسبب بزيادة الإصابات ودخول المستشفيات.

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