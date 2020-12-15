جونسون إلى الهند الشهر المقبل في أول زيارة خارجية رئيسية منذ توليه منصبه

مودي (يمين) وجونسون خلال قمة المناخ. (أرشيفية: الإنترنت)

يعتزم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، التوجه إلى الهند الشهر المقبل، في أول زيارة خارجية رئيسية له منذ تسلمه منصبه العام الماضي.

وأفاد مكتب جونسون، الثلاثاء، بأنه سيدعو الهند إلى المشاركة كبلد ضيف في قمة مجموعة السبع التي تستضيفها بريطانيا العام المقبل، إلى جانب كوريا الجنوبية وأستراليا، وقال إن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية الثنائية والاستثمار والتعاون بين البلدين في مجالات عدة بينها الدفاع والأمن والصحة والتغير المناخي، حسب وكالة «فرانس برس».

وتتزامن الزيارة مع الاحتفال السنوي للهند بيوم الجمهورية في 26 يناير، وسيكون جونسون ثاني رئيس وزراء بريطاني منذ استقلال الهند يحضر عرض يوم الجمهورية في نيودلهي كضيف شرف بعد رئيس الوزراء الأسبق جون ميجور العام 1993.

وأورد جونسون في بيان: «يسرني للغاية أن أزور الهند العام المقبل في بداية عام مثير لبريطانيا العالمية، وأتطلع لتحقيق قفزة هائلة في علاقاتنا الثنائية التي تعهدت أنا ورئيس الوزراء (ناريندرا) مودي تحقيقها».

وأشار مكتبه إلى أن العلاقات التجارية مزدهرة بين البلدين وتبلغ قيمتها 24 مليار جنيه «32 مليار دولار» سنويا وتؤمن أكثر من نصف مليون وظيفة. كما لفت إلى تعاونهما المتزايد خلال وباء «كوفيد-19»، إذ يتم تصنيع نحو مليار جرعة من لقاح «أوكسفورد-أسترازينيكا» البريطاني في «معهد سيروم» في مدينة بيون الهندية.

وأبرمت بريطانيا في الأشهر الأخيرة اتفاقات مع عديد البلدان بينها اليابان وسنغافورة، كجزء من استراتيجية «بريطانيا العالمية» بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي.