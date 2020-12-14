ممرضة في نيويورك تتلقى أول لقاح مضاد لـ«كوفيد-19» في الولايات المتحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 14 ديسمبر 2020, 05:04 مساء
الممرضة المتخصصة في العناية المركزة ساندرا ليندسي. (الإنترنت)

تلقت ممرضة في نيويورك الاثنين أول لقاح مضاد لـ«كوفيد-19» في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا بفيروس كورونا المستجد في العالم.

وكتب الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تويتر «أول لقاح يتم تلقيه. التهاني للولايات المتحدة. التهاني للعالم»، وفق «فرانس برس».

وتلقت الممرضة المتخصصة في العناية المركزة ساندرا ليندسي اللقاح أمام الكاميرات في «لونغ آيلند جيويش ميديكل سنتر»، المستشفى الكبير في منطقة كوينز. وشاهد حاكم ولاية نيويورك آندرو كومو تلقيحها عبر تقنية الفيديو، وسارع إلى تهنئتها، قائلًا:«آمل أن يمنحك هذا الأمر، (ويمنح) الممرضين الذين يعملون هنا كل يوم إحساسًا بالأمان، ومزيدًا من الكفاءة في العمل».

وبدت ليندسي مبتسمة، وقالت بعد تلقيها الحقنة في ذراعها:«أنا بخير تمامًا، ولم أشعر بأي فرق عن اللقاحات الأخرى». ويشكل ذلك بداية حملة تلقيح واسعة النطاق في أنحاء أمريكا، حيث يستمر تفشي الوباء مع عدد وفيات يومية يناهز الـ 2500، وإحصاء أكثر من 16 مليون إصابة.

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