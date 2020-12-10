ترامب يعلن الاتفاق بين المغرب وإسرائيل على إقامة «علاقات دبلوماسية كاملة»

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب، اليوم الخميس، اتفاق المغرب وحكومة إسرائيل على إقامة «علاقات دبلوماسية كاملة».

وغرّد ترامب: «اختراق تاريخي آخر اليوم! اتفق صديقانا العظيمان إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، اختراق هائل للسلام في الشرق الأوسط!».

الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء

وفي تغريدة ثانية، قال: «لقد وقعت اليوم على إعلان يعترف بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية. إن اقتراح المغرب الجاد والواقعي والجاد للحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لحل عادل ودائم لتحقيق السلام الدائم والازدهار!».

وأضاف: «لقد اعترف المغرب بالولايات المتحدة العام 1777. ومن ثم فإنه من المناسب أن نعترف بسيادتهم على الصحراء الغربية».

تغريدة لترامب يعلن فيها التوصل إلى اتفاق تطبيع للعلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل (تويتر).