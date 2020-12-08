مرسوم أميركي بتوزيع اللقاحات المضادة لـ«كورونا» بالولايات المتحدة قبل تصديرها

الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أرشيفية: الإنترنت)

وقع الرئيس الأميركي، المنتهية ولايته، دونالد ترامب، الثلاثاء، مرسوما يمنح الولايات المتحدة أولوية في تسلم اللقاحات قبل تصديرها، لافتا إلى أن البلاد قد تفتقر إلى جرعات كافية بعد مرحلة التقليح الأولى.

وأوضح أن المرسوم ينص على أن «تعطي الحكومة الأميركية أولوية لتلقيح المواطنين الأميركيين قبل إرسال اللقاحات إلى دول أخرى»، وفق «فرانس برس».

وأعلن، في وقت سابق، تحالف «فايزر-بايونتيك» الذي يتوقع أن يحصل خلال الأيام المقبلة على ترخيص للقاحه، أن كمية الجرعات التي سيسلمها في الولايات المتحدة لن تتجاوز مئة مليون.

من جانبه، نبه الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الثلاثاء، إلى أن عدم توصل الكونغرس سريعا إلى توافق على الصعيد المالي لمكافحة الوباء، فإن حملة التلقيح ضد فيروس «كورونا المستجد» قد تتأخر وربما تتوقف. وقال بايدن: «من دون تحرك عاجل من جانب الكونغرس هذا الشهر (...) ثمة احتمال فعلي أن تتأخر هذه الجهود وتتوقف بعد حملة تلقيح أولى».