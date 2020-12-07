لا اتفاق لمرحلة ما بعد بريكست.. وجونسون يتوجه لبروكسل خلال أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 07 ديسمبر 2020, 09:42 مساء
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. (فرانس برس)

يتوجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى بروكسل «خلال الأيام المقبلة»، حيث يلتقي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بعدما تبين أن «الظروف (لا تزال) غير متوافرة للتوصل إلى اتفاق نهائي» لمرحلة ما بعد بريكست.

وأورد بيان مشترك لداونينغ ستريت والمفوضية الأوروبية أن جونسون وفون دير لايين توافقا خلال اتصال هاتفي على «عدم توافر الظروف للتوصل إلى اتفاق نهائي»، وطلبا من المفاوضين الإعداد «لاجتماع مباشر في بروكسل خلال الأيام المقبلة». وأكد ناطق باسم داونينغ ستريت أن جونسون عازم على زيارة بروكسل، وفق «فرانس برس».

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