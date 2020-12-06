ترامب: سأفوز في الانتخابات الأميركية فنحن لم نخسر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 06 ديسمبر 2020, 09:34 صباحا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب. (أ ف ب)

قال الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب خلال مشاركته مساء السبت في جورجيا بأوّل تجمّع انتخابي بعد الاقتراع الرئاسي، إنّه سيفوز في الانتخابات التي كان جو بايدن قد فاز بها قبل نحو شهر.

وأكّد ترامب لمئات من المؤيّدين الذين تجمّعوا في الهواء الطلق في مدينة فالدوستا: «نحن نفوز في هذه الانتخابات». وأضاف وسط الهتافات «سيحاولون إقناعنا بأننا خسرنا. نحن لم نخسر»، وفق وكالة «فرانس برس».

وعلى الرغم من هجوم ترامب غير المسبوق على نظام الانتخابات الأميركي الذي اعتبر انه لم يعد صالحا، فإن فريقه القانوني لم ينجح حتى الآن في تقديم أي أدلة تقبلها المحاكم بشأن حصول تزوير في الانتخابات الرئاسية.

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