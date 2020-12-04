فرنسا: سنستخدم «فيتو» ضد أي اتفاق ليس جيدا حول «بريكست»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 04 ديسمبر 2020, 10:26 صباحا
الوزير الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون خلال زيارة لفيينا، 9 نوفمبر 2020، (ا ف ب)

صرح وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون، بأن بلاده ستخدم حق «فيتو» في الاتحاد الأوروبي، على أي اتفاق تجاري لما بعد «بريكست»، ما لم يحقق بعض الشروط وخصوصا في مجال صيد السمك.

وقال بون: «إذا كان هناك اتفاق ليس جيدا (...) فسنعارضه»، مضيفا: «نعم لكل دولة الحق في الفيتو»، حسب تصريحه إلى إذاعة «أوروبا 1»، اليوم الجمعة، نقلتها وكالة «فرانس برس».

«بريكست» مصطلح سياسي يقصد به خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وحاليا تجرى مفاوضات «عصيبة» بين الطرفين للتوصل إلى توافق على الشكل الجديد للعلاقات التجارية والاقتصادية بينهما.

وأضاف الوزير الفرنسي أن باريس ستجري «تقييمها الخاص» للاتفاق من أجل ذلك، معقبا: «هذا واجبنا حيال الفرنسيين، وهذا واجبنا حيال صيادي السمك وقطاعات اقتصادية أخرى».

وكرر أن احتمال عدم التوصل إلى اتفاق «قائم» ويجب الاستعداد له، مكملا: «لكنني أريد أن أتأمل بأنه يمكننا الحصول على اتفاق واتفاق جيد».

وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس صرح أمس الخميس بأنه «لا يمكن التضحية» بقطاع الصيد الفرنسي من أجل «تغييرات» في مفاوضات التجارة لما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

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