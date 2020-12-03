وزير الداخلية الفرنسي يكشف عن حملة لتفتيش 76 مسجدا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 03 ديسمبر 2020, 09:16 صباحا
عناصر شرطة فرنسيون في بوردو، 19 أكتوبر 2020. (ا ف ب)

كشف وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان عن تجهيز أجهزة الدولة، «حملة ضخمة وغير مسبوقة» لتفتيش 76 مسجدا.

وقال إن الحملة ستنطلق خلال الأيام المقبلة بالمساجد «التي يشتبه أنها انفصالية، ويجب إغلاقها»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح مقرّبون من الوزير لـ«فرانس برس» أنه أرسل في 27 نوفمبر مذكرة إلى مديري الأمن في سائر أنحاء البلاد توضح بالتفصيل الإجراءات الواجب اتّخاذها بحقّ هذه المساجد، التي تتوزّع على 16 في باريس ومنطقتها و60 في سائر أنحاء البلاد.

ووفق مصادر الوكالة، هناك 18 مسجدا سيتم استهدافها، بناء على تعليمات الوزير، «بإجراءات فورية» يمكن أن تصل إلى حدّ إغلاقها.

وذكرت المصادر أنّ ثلاثة من هذه المساجد تقع في نطاق بلدية سين سان دوني، مشيرة إلى أنّ أحدها رفض الالتزام بقرار أصدره رئيس البلدية وقضى بإغلاقه، والثاني أغلق في العام 2019 لكنّه استمرّ في إقامة الصلاة، والثالث صدر قرار أمني بإغلاقه لكنّ أجهزة الدولة لم تتحقّق ممّا إذا كان قد أغلق فعلاً أم لا.

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