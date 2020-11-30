بايدن يختار جانيت يلين لتولي وزارة الخزانة الأميركية

جانيت يلين الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي التي عينها بايدن وزيرة للخزانة. (أرشيفية: فرانس برس)

اختار الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، الإثنين، الرئيسة السابقة للاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين لتولي وزارة الخزانة.

وقال الفريق الانتقالي لبايدن، في بيان، «اُختيرت جانيت يلين لتولي وزارة الخزانة. في حال المصادقة على التعيين ستكون أول امرأة تتبوأ وزارة الخزانة في تاريخها الممتد 231 عامًا»، وفق وكالة «فرانس برس».

وكانت يلين، البالغة 74 عامًا، كسرت الحواجز بتعيينها أول أمرأة على رأس الاحتياطي الفدرالي. وستوكل إليها مهمة إعادة إنعاش الاقتصاد الأميركي المنهك من تداعيات فيروس «كورونا المستجد»، في حال صادق مجلس الشيوخ على تسميتها.

وكان بايدن أعلن، الأسبوع الماضي، اختيار شخصيات أخرى في الفريق الاقتصادي لإدارته عندما يتولى مهامه أواخر يناير المقبل. وقال بايدن في بيان:«بينما نبذل الجهود للسيطرة على الفيروس، فإن هذا الفريق سيقدم المساعدة الاقتصادية الضرورية للشعب الأميركي خلال الأزمة الاقتصادية هذه ويساعدنا في إعادة بناء مستقبلنا أفضل من أي وقت».

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وسجلت الولايات المتحدة تراجعًا حادًّا في النمو مع خسارة عشرات ملايين الوظائف، في وقت تبذل جهودًا حثيثة للسيطرة على طفرة في أعداد الإصابات بالفيروس في البلد الأكثر تضررًا بجائحة «كوفيد-19».

وأسهمت حزمة تحفيز ضخمة، في وقت سابق هذا العام، في تخفيف تداعيات التراجع، لكن يلين ستكون مكلفة على الأرجح كسر الجمود في الكونغرس بشأن الموافقة على مساعدات إضافية يقول المحللون إنها ضرورية لتجنب صعوبات اقتصادية جديدة.

وأعلن بايدن أيضًا اختيار نيرا تاندن، رئيسة مركز «أميركان بروغرس» للأبحاث، لترؤس مكتب الإدارة والموازنة. واُختير والي أديييمو المولود في نيجيريا، الذي كان نائبًا لمستشار الأمن القومي، نائبًا لوزيرة الخزانة، بحسب البيان.