بايدن يختار فريقا نسائيا بالكامل لمهمة الاتصال في البيت الأبيض

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 نوفمبر 2020, 09:50 صباحا
الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن أمس، الأحد، تشكيلة فريق الاتّصال الخاص به في البيت الأبيض، الذي سيكون مكوّنًا من الإناث حصرًا، وهو ما وصفه مكتبه بأنّه الفريق الأوّل من نوعه في تاريخ البلاد.

ومن بين الشخصيّات التي تمّ اختيارها، جين ساكي التي ستكون ناطقة باسم البيت الأبيض، وهو منصب بارز. وقد شغلت ساكي «41 عامًا» العديد من المناصب العليا، بينها منصب مديرة الاتصالات في البيت الأبيض في ظل إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، حسب وكالة «فرانس برس».

ويسعى بايدن ونائبته كامالا هاريس إلى إظهار التنوّع في التعيينات والترشيحات المُعلنة حتى الآن، قبل أداء اليمين في 20 يناير المقبل.

بايدن فخور باختياراته لفريق اتصالات البيت الأبيض
وقال بايدن في بيان: «أنا فخور بأن أُقدّم اليوم أوّل فريق اتّصالات في البيت الأبيض يتكوّن بالكامل من النساء.. هؤلاء المؤهَّلات والخبيرات في مجال الاتّصال يُوفّرنَ وجهات نظر متنوّعة لعملهنّ ويتشاركنَ الالتزام نفسه بإعادة بناء هذه البلاد بشكل أفضل».

وإضافةً إلى ساكي، تمّ الإعلان عن أسماء ست شخصيات أخرى، بينها كيت بيدينغفيلد التي كانت نائبةً لمدير حملة بايدن، والتي ستشغل منصب مديرة الاتّصالات في البيت الأبيض.

أما آشلي إتيان فستشغل منصب مديرة الاتصالات لنائبة الرئيس كامالا هاريس. وستشغل سيمون ساندرز منصب كبيرة مستشاري هاريس والناطقة باسمها.

من جهتها، ستكون بيلي توبار نائبةً لمديرة الاتصالات في البيت الأبيض، وكارين جان بيير نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض. واختيرت إليزابيث ألكسندر لمنصب مديرة الاتصالات للسيدة الأولى المقبلة جيل بايدن.

المزيد من الاختيارات النسائية
ولا تتطلّب هذه التعيينات موافقة مجلس الشيوخ، على عكس المناصب الوزارية. وتحدّثت تقارير عن أنّ هناك عددًا من التّسميات الأخرى التي قد يُعلن عنها هذا الأسبوع.

وذكرت جريدة «نيويورك تايمز» أن هذه التّسميات ستشمل سيسيليا روس كأوّل امرأة سوداء تقود مجلس المستشارين الاقتصاديّين، ونيرا تاندين كأوّل أميركيّة من أصل هندي على رأس مكتب الإدارة والميزانيّة.

وتأتي هذه التقارير في أعقاب أنباء عن نيّة بايدن ترشيح رئيسة مجلس الاحتياطي الفدرالي السابقة جانيت يلين لتولّي وزارة الخزانة الأميركيّة.

وإذا صادق مجلس الشيوخ على تعيينها خلفا لستيفن منوتشن، ستُصبح يلين أوّل امرأة في تاريخ الولايات المتحدة تتولى وزارة الخزانة.

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