إيران تتهم تل أبيب و«مجاهدي خلق» بالضلوع في اغتيال فخري زاده

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 30 نوفمبر 2020, 01:14 مساء
رئيس السلطة القضائية في إيران آية الله إبراهيم رئيسي أمام جثمان العالم محسن فخري زاده. 28 نوفمبر 2020. (فرانس برس)

اتهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، الإثنين، إسرائيل ومنظمة «مجاهدي خلق» التي تصنفها طهران بأنها «إرهابية»، بالضلوع في اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

وقال شمخاني على هامش مراسم تشييع العالم الذي اغتيل الجمعة الماضي قرب طهران، إن العملية «تورط فيها (...) المنافقون»، وهي مفردة يستخدمها المسؤولون الإيرانيون عادة للإشارة إلى «مجاهدي خالق».

وأضاف في التصريحات التي نشرتها وكالة «فرانس برس» أن «العنصر الإجرامي في كل هذا هو النظام الصهيوني والموساد»، في إشارة إلى جهاز الاستخبارات الخارجية لإسرائيل.

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