الخارجية الألمانية: اغتيال العالم الإيراني يزيد في تعقيد الوضع في الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 نوفمبر 2020, 02:01 مساء

اعتبرت وزارة الخارجية الألمانية، أن اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده يزيد في تعقيد الوضع في الشرق الأوسط، مطالبة بالحفاظ على إطار الحوار مع إيران لحل الخلاف بشأن برنامجها النووي قبيل تنصيب إدارة بايدن.

 وحثت وزارة الخارجية الألمانية كافة الأطراف على الإحجام عن أي خطوات من شأنها زيادة تصعيد الوضع في المنطقة.

وأعلنت وزارة الدفاع الإيرانية، أمس الجمعة في بيان، وفاة فخري زاده متأثرًا بجروحه بعيد استهدافه من قبل «عناصر إرهابية»، موضحة أنه أُصيب «بجروح خطرة» بعد استهداف سيارته من مهاجمين اشتبكوا بالرصاص مع مرافقيه، و«استشهد» في المستشفى رغم محاولات إنعاشه.

وأعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، في أول تعليق له عقب اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده، الجمعة قرب طهران، أن «اغتيال فخري زاده لن يبقى دون رد، وسيكون ردنا على الجريمة في الوقت المناسب»، وفقًا لوكالة «رويترز».

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