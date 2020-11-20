ماكرون يتهم تركيا وروسيا بـ«تأجيج مشاعر» معادية لفرنسا في أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 20 نوفمبر 2020, 02:41 مساء
ماكرون (يمين) وبوتين. (الإنترنت)

اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، روسيا وتركيا باتباع «استراتيجية» تهدف إلى تأجيج مشاعر معادية لفرنسا في أفريقيا مستغلة «نقمة ما بعد حقبة الاستعمار»، وذلك في مقابلة نشرتها مجلة «جون أفريك»، الجمعة.

وقال ماكرون: «هناك استراتيجية يتم اتباعها، ينفذها أحيانا قادة أفارقة، لكن بشكل أساسي قوى أجنبية مثل روسيا وتركيا، تلعب على وتر نقمة ما بعد حقبة الاستعمار»، على ما نقلت وكالة «فرانس برس».

 وأضاف: «يجب ألا نكون سذجا: العديد من الذين يرفعون أصواتهم ويصورون مقاطع فيديو، والموجودين على وسائل الإعلام الفرنكوفونية، يرتشون من روسيا أو تركيا».

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