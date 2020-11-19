الرئاسة الفلسطينية تدين زيارة بومبيو لمستوطنة إسرائيلية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 نوفمبر 2020, 04:06 مساء
الرئيس الفلسطيني محمود عباس. (الإنترنت)

دانت الرئاسة الفلسطينية، الخميس، «بشدة» زيارة وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إلى مستوطنة بساغوت المقامة على أراضي مدينة البيرة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، والقرار الأميركي باعتبار صادرات مستوطنات الضفة الغربية على أنها «صناعة إسرائيلية».

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبوردينة، في بيان إن «هذا القرار هو تحد سافر لكافة قرارات الشرعية الدولية (...) هذه الخطوة الأميركية لن تضفي الشرعية على المستوطنات الإسرائيلية التي ستزول عاجلا أم آجلا»، حسب وكالة «فرانس برس».

وطالب أبوردينة المجتمع الدولي وتحديدا مجلس الأمن، بـ«تحمل مسؤولياته وتنفيذ قراراته، خصوصا القرار الأخير 2334 الذي جاء بموافقة الإدارة الأميركية السابقة».

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