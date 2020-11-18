وزير الخارجية البحريني يدعو من القدس إلى عودة محادثات السلام الإسرائيلية-الفلسطينية

وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني. (الإنترنت)

دعا وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، الذي وصل إلى القدس، الأربعاء، في أول زيارة رسمية لمسؤول بحريني كبير، «الإسرائيليين والفلسطينيين إلى العودة إلى محادثات السلام الهادفة إلى حل» للنزاع بين الجانبين.

وقال الزياني إن قرار البحرين التاريخي بـ«إقامة علاقات مع الدولة العبرية سيساعد على تعزيز فجر السلام في الشرق الأوسط»، مؤكدًا «ضرورة حل النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي وترسيخ السلام. لذلك أدعو الطرفين إلى الالتفاف حول طاولة المفاوضات من أجل الوصول إلى حل الدولتين القابل للحياة»، حسب وكالة «فرانس برس».