18 مصابا في مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين مؤيدين للديمقراطية في تايلاند

شرطي يغسل عينيه بعد تعرضه لغاز مسيل للدموع خلال تظاهرة مطالبة بتعزيز الديموقراطية، قرب البرلمان في بانكوك، 17 نوفمبر 2020. (أ ف ب)

أطلقت الشرطة التايلاندية، الثلاثاء، الغاز المسيل للدموع واستخدمت خراطيم المياه لتفريق متظاهرين مطالبين بتعزيز الديمقراطية، حاولوا الاقتراب من البرلمان، حيث كان النواب يناقشون احتمال إدخال تعديلات على الدستور الذي وضعه الجيش.



وأصيب 18 شخصا بجروح في صدامات لدى اقتراب المتظاهرين من البرلمان، وذلك في فصل جديد من الاحتجاجات المطالبة بإصلاح للدستور التايلاندي والنظام الملكي، وباستقالة رئيس الوزراء الحالي، حسب وكالة «فرانس برس».



ومع حلول الليل كان المتظاهرون والشرطة يخوضون مواجهة حادة عند البوابات الرئيسية لمبنى البرلمان. وقال أحد قادة الطلاب ويدعى باريت شيواركا «بنغوين» عبر مكبر للصوت على متن شاحنة: «كفوا عن اتهامنا بانتهاك القانون، أنتم (الشرطة) تنتهكون القانون بإيذاء الناس». أضاف: «نحن نحارب في سبيل مستقبل أفضل لبلادنا وللجميع، فلا تستخدموا ضدنا خراطيم المياه».



وبعدما اضطرت الشرطة في وقت سابق لإخلاء أحد الحواجز، وقع أول صدام بين المتظاهرين المطالبين بتعزيز الديمقراطية، وأنصار الملكية الذين كانوا يرتدون قمصانا صفراء. وتراشق الطرفان بالقناني والحجارة ونفايات.



ونزل عدة آلاف من المتظاهرين بعد ظهر الثلاثاء إلى الشوارع المحيطة بمبنى البرلمان، الذي قطعت شرطة مكافحة الشغب الطرق المؤدية إليه بكتل أسمنتية وأسلاك شائكة. واستخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق محتجين كانوا يحاولون إزالة حاجز، واستخدمت في وقت لاحق مياها تحتوي على مادة تسبب تحرقا، ما دفع بالمتظاهرين إلى المسارعة لغسل عيونهم.