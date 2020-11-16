بايدن: فيروس «كورونا» سيشتد مع دخول الشتاء وسرعة توزيع اللقاح تتطلب تسلم إدارتنا السلطة

بايدن يتحدث في ويلمنغتون. 10 نوفمبر 2020. (فرانس برس)

أكد الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايد، أن فيروس «كورونا» سيشتد مع دخول الشتاء وأن تسلم إدارته السلطة يحتاج إلى الوصول إلى خطة من قبل الرئيس دونالد ترامب لسرعة توزيع اللقاح ضد الفيروس.

وأضاف بايدن في كلمه له أن الأمر سيستغرق وقتًا قبل استخدام اللقاح، ويجب ارتداء الكمامات لأنها تنقذ الأرواح، وانتقد بايدن ترامب قائلاً: «الرئيس يلعب الغولف ولا يعقد أي اجتماعات لمواجهة فيروس كورونا».

وأشار بايد إلى إمكانية تقديم حزمة إنقاذ سريعة والعمل على تأمين الرعاية الصحية وتقديم المساعدات للمواطنين، مضيفًا أنه بعد احتواء الفيروس قد يعود الاقتصاد بشكل أقوى، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن 20 مليون مواطن يمكن أن يخسروا منازلهم بسبب عدم التمكن من دفع الإيجارات، ويجب إنقاذ حياة الناس والأموال موجودة.