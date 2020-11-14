فرانس برس: أكثر من مليون وفاة بكورونا المستجد حول العالم

سجّلت أكثر من مليون و300 ألف وفاة بكورونا المستجد حول العالم منذ ظهر الفيروس في الصين أواخر العام الماضي، وفق تعداد أعدته «فرانس برس» بناء على مصادر رسمية.

وبلغت حصيلة الوفيات المعلنة 1,303,783 من بين 53,380,442 إصابة، وسجّلت واحدة من كل خمس وفيات تقريبا في الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضررا بالفيروس في العالم حيث جرىالإعلان عن 244,345 وفاة و10,739,614 إصابة.

وتعد البرازيل البلد الثاني الأكثر تضررا في العالم حيث سجّلت 164,737 وفاة من بين 5,810,652 إصابة، تليها الهند (129,188 وفاة و8,773,479) إصابة، ومن ثم المكسيك (97624 وفاة و997,393 إصابة) وبريطانيا (51304 وفيات و1,317,496 إصابة).