احتجاز رهائن في مبنى مونتريال الكندية.. وانتشار أمني مكثف

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 13 نوفمبر 2020, 11:00 مساء

أفادت وسائل الإعلام بأن هناك انتشارا أمنيا كبيرا في محيط مبني بمدينة مونتريال الكندية حيث يحتجز عدد من الرهائن في المبنى.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن مسلحين يحتجزون عددا من الرهائن فيما تكثف الشرطة من تواجدها حول المبني بهدف إطلاق سراحهم.

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