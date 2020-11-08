هاريس: انتخاب بايدن رئيساً «يوم جديد لأميركا»

الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس مع زوجيهما جيل بايدن ودوغ إيموف في ختام خطاب إعلان النصر في ويلمينغتون بولاية ديلاوير في 7 نوفمبر 2020. (أ.ف.ب)

أعلنت نائبة الرئيس الأميركي المُنتخب كامالا هاريس مساء السبت في ويلمينغتون بولاية ديلاوير أنّ انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتّحدة يُمثّل «يوماً جديداً لأميركا».

وقالت هاريس في خطاب إعلان النصر متوجهّة إلى أنصارها الديموقراطيّين الذين احتشدوا في الهواء الطلق إنّه «في الوقت الذي كانت فيه ديموقراطيّتنا نفسها على المحكّ في هذه الانتخابات، وروح أميركا على المحكّ أمام عيون العالم أجمع، فقد دشّنتم يوماً جديداً لأميركا».

وهاريس أوّل امرأة تُنتخب نائبةً لرئيس الولايات المتّحدة، قالت في خطابها، السبت إنّها «لن تكون الأخيرة» التي تشغل هذا المنصب، موجّهة التحية إلى «أجيال النساء» اللواتي «مهّدن الطريق» لها.