فرنسا: عدد الوفيات جراء «كورونا» يتجاوز 40 ألفا بعد تسجيل 306 حالات خلال 24 ساعة

أشخاص يضعون كمامات، نيس، فرنسا، 20 يوليو 2020. (رويترز).

تخطت فرنسا، السبت، عتبة 40 ألف وفاة جراء كوفيد-19، حسب معطيات نشرتها وكالة الصحة العامة الفرنسية.

ووفق أرقام الوكالة، سُجلت 306 وفيات إضافية في المستشفيات خلال آخر 24 ساعة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 40169 وفاة، بحسب «فرانس برس».