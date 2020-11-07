فرنسا: عدد الوفيات جراء «كورونا» يتجاوز 40 ألفا بعد تسجيل 306 حالات خلال 24 ساعة

تخطت فرنسا، السبت، عتبة 40 ألف وفاة جراء كوفيد-19، حسب معطيات نشرتها وكالة الصحة العامة الفرنسية.
ووفق أرقام الوكالة، سُجلت 306 وفيات إضافية في المستشفيات خلال آخر 24 ساعة لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 40169 وفاة، بحسب «فرانس برس».
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