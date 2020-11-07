بايدن على «تويتر » للأميركيين: يشرفني اختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم.. سأكون رئيسًا للجميع

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 07 نوفمبر 2020, 07:08 مساء
المرشح الديمقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)

قال المرشح الديمقرطي للانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن في تغريدة له على «تويتر» عقب دقائق من إعلان وسائل إعلام أميركية كبرى فوزه بنتيجة الانتخابات بعد حسم أصوات ولاية بنسلفانيا لصالحه «أميركا ، يشرفني اختياركم لي لقيادة بلدنا العظيم».

وأضاف بايدن في تغريدته «سيكون العمل الذي ينتظرنا صعبًا ، لكنني أعدك بهذا: سأكون رئيسًا لجميع الأمريكيين - سواء صوتت لي أم لا»، متابعا «سأحافظ على الإيمان الذي وضعته فيّ».

وأعلن بايدن في بيان «إني أتشرف بالثقة التي وضعها الأميركيون فيّ وفي نائبة الرئيس المنتخبة» كامالا هاريس، مضيفا «مع انتهاء الحملة، حان الوقت لندع الغضب والخطاب المحتدم خلفنا ونتجمع كأمة».

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