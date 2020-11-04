بايدن: نعتقد أننا سنكون «الفائزين» في الانتخابات

المرشح الديمقراطي جو بايدن. (الإنترنت)

صرّح المرشّح الديموقراطي جو بايدن اليوم الأربعاء أنّه مقتنع بالفوز في الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة في مواجهة خصمه الجمهوري دونالد ترامب، ودعا إلى فرز «كلّ الأصوات»، في حين أطلق الرئيس الأميركي معركة قضائيّة لإيقاف الفرز في ولايتي ميشيغن وبنسلفانيا. وقال بايدن في تصريح من معقله في ويلمنغتون بولاية ديلاوير إنّ الأميركيّين «لن يتمّ إسكاتهم».



وأكّد نائب الرئيس السابق باراك أوباما إنّه «من الواضح أنّنا بصدد الفوز في ما يكفي من الولايات للحصول على 270 صوتاً» من أصوات كبار الناخبين، وهو العدد الضروري للوصول إلى البيت الأبيض. وأضاف أنّه «عند انتهاء الفرز، نعتقد أنّنا سنكون الفائزين».