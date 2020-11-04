حملة بايدن: سنتصدى لترامب قانونيا في حال لجوئه إلى المحكمة العليا لمنع الفرز الكامل للأصوات

المرشح الديمقراطي جو بايدن متحدثًا عبر مكبر الصوت في فيلادلفيا. (أ ف ب)

أعلن المسؤولون في حملة المرشح الديمقراطي، جو بايدن، أنه «إذا لجأ ترامب إلى المحكمة لمنع الفرز الكامل للأصوات سيوكل الديمقراطيون فريقا من المحامين لمنعه من القيام بذلك»، وفقًا لما نقلته لوسائل إعلام أميركية.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في خطاب متلفز من البيت الأبيض وجود «تزوير»، ومؤكدا أنه يعتزم «اللجوء إلى المحكمة العليا لإيقاف عملية إحصاء الأصوات»، وأضاف «نحن مستعدون للاحتفال بشيء رائع».

ولم يعلن عدد من الولايات نتائجه بعد، ومن أبرزها نورث كارولاينا، وميشيغين، وويسكونسن، وبنسلفانيا، وجورجيا، ويتطلّب الفوز بالرئاسة الحصول على أصوات 270 ناخباً كبيراً من أصوات المجمع الانتخابي.