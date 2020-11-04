ترامب يعلن أنه سيلجأ إلى المحكمة العليا لإيقاف عملية إحصاء الأصوات

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 04 نوفمبر 2020, 09:42 صباحا
ترامب يتحدث في البيت الأبيض، 4 نوفمبر2020. (أ ف ب)

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في خطاب متلفز من البيت الأبيض أنه «يعتبر نفسه فائزا» في الانتخابات الرئاسية في مواجهة منافسه الديموقراطي جو بايدن فيما لا يزال فرز الاصوات مستمرا.

 وقال ترامب في كلمة مقتضبة في البيت الابيض «بصراحة، فزنا في الانتخابات» متحدثا عن «تزوير» ومؤكدا أنه يعتزم «اللجوء إلى المحكمة العليا لإيقاف عملية إحصاء الأصوات»، وأضاف «نحن مستعدون للاحتفال بشيء رائع».

ولم تعلن عدد من الولايات نتائجها بعد ومن أبرزها نورث كارولاينا، وميشيغين، وويسكونسن، وبنسيلفانيا، وجورجيا، وأريزونا، ويتطلّب الفوز بالرئاسة الحصول على أصوات 270 ناخباً كبيراً من أصوات المجمّع الانتخابي.

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