نتائج أولية: بايدن يفوز بولاية كاليفورنيا ويحصد 55 صوتا إضافيا في المجمع الانتخابي

المرشح الديمقراطي جو بايدن. (الإنترنت)

أظهرت نتائج أوليه لفرز الأصوات بعدد من الولايات في انتخابات الرئاسة الأميركية 2020 فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بولاية كاليفورنيا وحصد 55 صوتا إضافيا في المجمع الانتخابي.

وتصدر المرشح الديمقراطي جو بايدن السباق في انتخابات الرئاسة الأميركية حتى الساعة 21,30 بتوقيت العاصمة واشنطن (02,30 ت غ) برصيد 131 صوتاً مقابل 98 صوتا للمرشح الجمهوري دونالد ترامب، وذلك وفق تقديرات أوردتها مساء الثلاثاء كبريات وسائل الإعلام الأميركية. ويتطلّب الفوز بالرئاسة الحصول على أصوات 270 ناخباً كبيراً من أصوات المجمّع الانتخابي.

وذكرت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس الحالي دونالد ترامب هو الفائز في ولايات إنديانا وفرجينيا الغربية وكنتاكي وأوكلاهوما داكوتا الشمالية ولويزيانا ونبراسكا، بحسب نتائج أولية بعد فرز اصواتها بالانتخابات الأميركية. وأغلقت في السابعة مساءً بتوقيت شرق أميركا أولى صناديق الاقتراع في انتخابات الرئاسة الأميركية، بينما تغلق الصناديق تباعا وفقا لتوقيت كل ولاية.