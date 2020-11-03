مراكز الاقتراع تفتح أبوابها في نيويورك و 4 ولايات أخرى

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 03 نوفمبر 2020, 01:49 مساء
أحد مراكز الاقتراع في ولاية نيويورك. (الإنترنت)

فتحت صناديق الاقتراع أبوابها الثلاثاء في نيويورك عند الساعة 11 صباحا بتوقيت غرينتش  للتصويت في الانتخابات الرئاسية الأميركية، وكذلك في ولايات نيوجيرزي وكونيتيكت وماين وفرجينيا، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

واعتبارا من منتصف ليل أمس الإثنين بدأت قرية ديكسفيل نوتش في ولاية نيوهامبشر بفتح صناديق الاقتراع بحسب التقليد المتبع. وقبل يوم الانتخابات أدلى حوالي 100 مليون أميركي بأصواتهم في التصويت المبكر، في رقم قياسي، إما شخصيا او عبر البريد.

وتوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ليل الإثنين - الثلاثاء، «فوزا رائعا جديدا»، في آخر تجمع من حملته الانتخابية عقده في غراند رابيدز بولاية ميشيغن، قبل بضع ساعات من فتح مكاتب الاقتراع في الانتخابات الرئاسية.

وقال مخاطبا حشدا غفيرا من الأنصار «غدا سنصنع التاريخ مرة جديدة»، ساخرا من خصمه الديمقراطي جو بايدن، وفق وكالة «فرانس برس».

ودعا المرشّح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن، الناخبين إلى «استعادة الديمقراطية» وذلك في خطاب ألقاه الإثنين، في بيتسبرغ بولاية بنسيلفانيا خلال آخر تجمّع انتخابي كبير له عشيّة الانتخابات المقرّرة الثلاثاء.

وقال بايدن في نهاية خطابه «لقد حان الوقت للنهوض واستعادة ديمقراطيتنا. بإمكاننا أن نفعل ذلك»، وفق وكالة «فرانس برس».

ونظّم نائب الرئيس السابق آخر تجمع انتخابي له في نفس المدينة التي أطلق منها قبل 18 شهراً حملته الانتخابية، وفي الولاية التي فاز بها في 2016 منافسه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب، بفارق ضئيل للغاية على هيلاري كلينتون.

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