هجوم فيينا يستنفر الحدود مع التشيك

عناصر من الجيش النمساوي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الشرطة التشيكية مساء الإثنين أنها باشرت إجراءات تفتيش على الحدود مع النمسا بعد الهجوم المسلّح الذي وقع في فيينا.



وجاء في تغريدة أطلقها المتحدث باسم الشرطة التشيكية، ونقلتها وكالة «فرانس برس» أنّ «الشرطة باشرت عمليات تفتيش للسيارات والركاب عند النقاط الحدودية مع النمسا، في إجراء احترازي بعد الهجوم الإرهابي في فيينا».

وأعلنت الشرطة النمساوية أنّ مسلّحين أطلقوا النار أمس الإثنين في ستّة مواقع مختلفة في وسط العاصمة فيينا، في هجوم أسفر عن قتيلين بينهما أحد منفّذي الهجوم. وقال وزير الداخلية النمساوي إن إطلاق النار قرب كنيس كبير في وسط فيينا يبدو هجوما إرهابيا، وصرّح نيهامر للتليفزيون الرسمي «يبدو الأمر هجوما إرهابيا ينفّذه مهاجمون عديدون وقد أوقع عددا من الجرحى».

ووصف المستشار النمساوي سيباستيان كورتز الهجوم الذي نفّذه مسلّحون في العاصمة فيينا ليل الإثنين بـ«المثير للاشمئزاز» وقال كورتز في تغريدة على تويتر «نحن نجتاز ساعات عصيبة في جمهوريتنا».

ودان الاتحاد الأوروبي على لسان رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال «الهجوم المروّع» الذي وقع مساء الإثنين في فيينا، واصفاً إياه بـ«العمل الجبان». وقال ميشال في تغريدة على تويتر إنّ «أوروبا تدين بشدة هذا العمل الجبان الذي ينتهك الحياة وقيمنا الإنسانية. أتعاطف مع الضحايا ومع سكّان فيينا بعد الهجوم المروّع هذا المساء. نحن نقف إلى جانب فيينا».