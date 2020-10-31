كامالا هاريس على عتبة دخول تاريخ الولايات المتحدة

كامالا هاريس في بونتياك بولاية ميشيغن. 25 أكتوبر 2020. (فرانس برس)

ستدخل كامالا هاريس تاريخ الولايات المتحدة اذا أصبحت أول امرأة سوداء تتولى منصب نائب الرئيس في حال فوز الديموقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، وهو منصب يتوج مسيرة غير اعتيادية لهذه المرأة المتحدرة من عائلة مهاجرين.

في سن السادسة والخمسين، تعد ممثلة كاليفورنيا في مجلس الشيوخ ورقة رابحة بيد جو بايدن (77 عاما) بشبابها وحيويتها وهو بحاجة اليها للفوز في انتخابات الثلاثاء، هذه الاميركية من الجيل الأول المتحدرة من أب جامايكي وأم هندية تأمل في استمالة قاعدة ناخبة أكثر تنوعا تتطلع إلى أن تكون ممثلة بشكل افضل في أعلى هرم السلطة.

تدعو كامالا هاريس الى تعبئة تاريخية للنساء والأقليات عبر التنديد بمحاولات عرقلة الاقتراع في ولايات تضم غالبية من الجمهوريين، وتساءلت في جورجيا إحدى الولايات الرئيسية في الانتخابات، «لماذا تعتقدون أن مثل هذا العدد من الأشخاص ذوي النفوذ يحاولون منعكم من التصويت»، قبل أن تجيب «إنهم يعرفون قوتكم، لا تدعوا أي شخص أن يقوم بوضعكم جانبا».

وهي تضع الكمامة في مواجهة فيروس كورونا المستجد وتلتزم باجراءات التباعد الاجتماعي مثل جو بايدن وقامت بحملة أكثر نشاطا منه حيث رقصت اثناء جولاتها الانتخابية أو التقت زبائن في مقاهي، في الهواء الطلق بسبب انتشار الوباء.

كما التقت في ميلووكي عائلة جايكوب بليك، الرجل الأسود الذي أصيب بجروح بالغة برصاص الشرطة، في أوج موجة الغضب التاريخية ضد العنصرية في الولايات المتحدة.

هاريس رائدة بمسيرة مهنية

قامت هاريس بمسيرة مهنية لامعة تنطبق عليه مواصفات الحلم الاميركي رغم فصول مثيرة للجدل، وكانت تحلم بان تصبح أول رئيسة سوداء للولايات المتحدة، وهي تخوض أخيرا السباق مرشحة لمنصب نائب الرئيس لكن بدون شك تتطلع إلى الانتخابات الرئاسية عام 2024 على أمل تحقيق اختراق كبير بشكل نهائي.

وكامالا هاريس كانت رائدة خلال مسيرتها المهنية في العديد من المجالات، ولدت هاريس في 20 أكتوبر 1964 في اوكلاند بولاية كاليفورنيا، كان والدها دونالد هاريس استاذا في الاقتصاد ووالدتها شيامالا غوبالان باحثة في سرطان الثدي. وانفصل والداها عندما كانت هاريس في الخامسة تقريبا. فربتها مع شقيقتها ماياوالدتها التي توفيت في 2009، ونالت هاريس درجة البكالوريوس من جامعة هوارد إحدى جامعات السود التاريخية في واشنطن. وهي عضو في «ألفا كابا ألفا» أقدم نوادي الخريجات الأميركيات من أصل إفريقي.

وقد درست القانون في كلية هايستينغز بجامعة كاليفورنيا، وأصبحت مدعية وشغلت منصب المدعي العام لسان فرانسيسكو لولايتين، انتخبت مدعية عامة لكاليفورنيا في 2010 وأعيد انتخابها في 2014، وفي العام نفسه تزوجت دوغلاس إيمهوف وهو محام لديه ولدان من زواج سابق.

وعندما كانت مدعية عامة أقامت هاريس علاقة عمل مع بو بايدن النجل الراحل لبايدن، الذي كان يتولى المنصب نفسه في ولاية ديلاوير. وتوفي بو بايدن بالسرطان عام 2015، في يناير 2017، أدت اليمين في مجلس الشيوخ في واشنطن كأول امرأة متحدرة من جنوب آسيا وثاني سناتورة سوداء في تاريخ الولايات المتحدة.

في مجلس الشيوخ استخدمت مهارتها وأسلوبها الصارم في الاستجواب الذي اكتسبته من عملها كمدعية عامة، وخصوصا خلال جلسة تثبيت تعيين القاضي بريت كافانو في المحكمة العليا.

خلال الانتخابات التمهيدية للديموقراطيين تواجهت مع بايدن في احدى المناظرات، منددة بمعارضة السناتور السابق في السبعينات لبرامج نقل التلاميذ والاختلاط في الحافلات للحد من الفصل العنصري في المدارس، وقالت «كان هناك فتاة صغيرة في كاليفورنيا من ضمن الصف الثاني الذي شمله الاختلاط في مدرستها، وكان تنقل بالحافلة إلى المدرسة كل يوم»، مضيفة: «تلك الفتاة الصغيرة هي أنا»، وأتاح لها ذلك إحراز تقدم في استطلاعات الرأي لكن لفترة قصيرة. وانسحبت من السباق في ديسمبر 2019 وأعلنت تأييدها لبايدن.

ورغم حدة المناظرة، أوضح بايدن أنه لا يكنّ أي ضغينة لهاريس ووصفها بأنها تتمتع بـ«ذكاء من الصف الأول، ومرشحة من الصف الأول ومنافسة حقيقية»، لكن ماضيها كمدعية عامة يلقي أيضا بثقله على مسيرتها. ويأخذ عليها الكثير من الناخبين السود والتقدميين سمعتها كمدعية قاسية خصوصا عبر إصدارها عقوبات شديدة على مرتكبي جنح صغيرة، أثرت بشكل خاص على الأقليات، في مواجهة مايك بنس في المناظرة الوحيدة بينهما، هاجمت عدة مرات إدارة السلطة لازمة فيروس كورونا المستجد ووصفتها بانها «أكبر فشل لأي إدارة رئاسية في تاريخ» البلاد.

في اليوم التالي وصفها دونالد ترامب بـ«الوحش» الذي لا «يقول سوى أكاذيب» ويحذر على الدوام من مواقفها معتبرا انها ستغرق أميركا في حال فوزها في نظام «اشتراكي».