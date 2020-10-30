ارتفاع حصيلة زلزال تركيا إلى 12 قتيلا وأكثر من 400 جريح

آثار الزلزال الذي ضرب غرب تركيا بقوة 6.6 درجات, 30 أكتوبر 2020. (الإنترنت)

قضى 12 شخصا وأصيب 419 بجروح في تركيا الجمعة بعدما ضرب زلزال قوي الساحل الغربي للبلاد ومناطق من اليونان، بحسب وكالة إدارة الكوارث التركية.

في اليونان أفادت السلطات عن مقتل شخصين في جزيرة ساموس ببحر إيجه (شرق) ما يرفع حصيلة القتلى في البلدين إلى 14، وفق «فرانس برس».و

وضرب زلزال بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر غربي تركيا، اليوم الجمعة، على ما أفادت وكالة «الأناضول» التركية.

ونقلت «الأناضول» عن رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية «آفاد» إن زلزالا بقوة 6.6 درجات على مقياس ريختر وقع على بعد 17 كيلومتراً من سواحل مدينة سفريحصار التابعة لولاية إزمير، وعلى عمق 16.54 كيلو متر تحت سطح الأرض.