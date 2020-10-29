تركيا تدين بـ«شدة» الهجوم «الوحشي» في مدينة نيس الفرنسية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 29 أكتوبر 2020, 02:09 مساء
عناصر من الشرطة الفرنسية موقع الهجوم في مدينة نيس، 29 أكتوبر 2020. (الإنترنت)

دانت تركيا بـ«شدة» الخميس الهجوم «الوحشي» بالسكين الذي أوقع ثلاثة قتلى في نيس جنوب شرق فرنسا، واضعة جانبا التوتر الكبير بين أنقرة وباريس للتعبير عن «تضامنها»، وفق «فرانس برس».

وأعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان «ندين بشدة الهجوم الذي نفذ اليوم داخل كنيسة نوتر دام في نيس (...) ونقدم تعازينا لأقارب الضحايا».

وقتل ثلاثة أشخاص أحدهم على الأقل نحرا وأصيب آخرون بجروح صباح الخميس في هجوم بسكين اعتقلت الشرطة منفذه في مدينة نيس بجنوب غرب فرنسا، حسب حصيلة جديدة للشرطة.

وأوضح المصدر نفسه لوكالة «فرانس برس» أن شخصين هما رجل وامرأة قتلا في كنيسة نوتردام بينما توفي ثالث بعد إصابته بجروح خطيرة في حانة قريبة كان قد لجأ إليها.

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