بايدن يدلي بصوته في ويلمينغتون قبل موعد الانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 28 أكتوبر 2020, 07:48 مساء
المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأميركية جو بايدن (أرشيفية: الإنترنت).

أدلى المرشح الديمقراطي في السباق إلى البيت الأبيض جو بايدن بصوته، الأربعاء، في ويلمينغتون بولاية ديلاوير، قبل أيام من موعد الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها مع الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وعقب خطاب مقتضب حول وباء «كوفيد-19»، توجه نائب الرئيس الأميركي السابق (77 عامًا)، الذي يتصدر استطلاعات الرأي، للإدلاء بصوته برفقة زوجته جيل بايدن.

وجعل المرشح الديمقراطي من إدارة ترامب للأزمة الوبائية التي أودت بحياة أكثر من 225 ألف شخص في الولايات المتحدة، مادته الرئيسية في الحملة الانتخابية، وفق «فرانس برس».

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