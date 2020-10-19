بوتين: لا بديل عن الأمم المتحدة في تحقيق الحوار المتكافئ بين الدول

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .(أرشيفية: فرانس برس)

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إن «الأمم المتحدة تبقى مؤسسة عالمية لا بديل لها تتيح إمكانية الحوار المتكافئ متعدد الأطراف والشراكة بين الدول».



وهنأ بوتين، في رسالة وجهها إلى المشاركين في اجتماع عقد في موسكو لمناسبة مرور 75 عاما على تأسيس منظمة الأمم المتحدة، أعضاء البعثات الأممية المعتمدة لدى موسكو بهذه الذكرى، وفق «روسيا اليوم».

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وأضاف في الرسالة المنشورة اليوم الإثنين: «لا شك في أننا لن تستطيع مواجهة تحديات عصرنا العالمية وضمان المستقبل السلمي والمزدهر للبشرية، إلا بتضافر جهودنا».

كانت صحيفة « نيزافيسيمايا غازيتا» الروسية قالت أمس إن موسكو تنظر إلى الاجتماعات الجارية برعاية الأمم المتحدة لحل الأزمة الليبية «بمنطق التجربة»، وأنها غير مقتنعة تماما بنجاح جهود المنظمة الأممية في إنهاء الأزمة، وتشكيل حكومة وإجراء انتخابات.

وأوضحت الصحيفة أن روسيا تنظر لترى «ما إذا كانت الأمم المتحدة ستكون قادرة على بناء طريق لتجنب المزيد من الأعمال القتالية».