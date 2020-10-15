سيناتور مقرب من ترامب: فرصة بايدن في الفوز بالرئاسة «جيدة»

بايدن وترامب (أ ف ب).

اعتبر السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام المقرب من دونالد ترامب أن لدى الديمقراطيين «فرصة جيدة» للفوز في الانتخابات الرئاسية، في إشارة إلى الزخم المحيط بالمرشح جو بايدن قبل 19 يوما من الاقتراع.

وفي ظل الحملة الانتخابية التي تشهد تقلبات تبدو بلا نهاية، يجيب المرشحان مساء الخميس على أسئلة الأميركيين مباشرة، لكن كل منهما على محطة تلفزية مختلفة، وفق «فرانس برس».

ويواجه الرئيس الأميركي الناخبين على مدى ساعة في فلوريدا مساء الخميس عند الساعة 20,00 بالتوقيت المحلي (منتصف الليل بتوقيت غرينتش) على محطة «أن بي سي» التلفزيونية، فيما يطل منافسه الديمقراطي من ولاية بنسلفانيا، مسقط رأسه، على شبكة «أيه بي سي» المنافسة.

وفاز في هاتين الولايتين المهمتين الملياردير الجمهوري العام 2016، فيما تظهر استطلاعات الرأي راهنا أن جو بايدن (77 عاما) متقدم فيهما.

استطلاعات: بايدن متقدم بفارق عشر نقاط

ويتقدم نائب الرئيس الأميركي السابق بمعدل عشر نقاط تقريبا في إجمالي الاستطلاعات الوطنية، ويتقدم بهامش أضيق في الولايات المهمة التي تحسم عادة نتيجة الانتخابات لأنها يمكن أن تنتقل من حزب إلى آخر.

كان ذلك كافيا ليقرّ السيناتور ليندسي غراهام بأن لدى خصومه الديمقراطيين «فرصة جيدة للفوز في الانتخابات الرئاسية». كما لا يزال عالقا في الأذهان تحذير السيناتور الجمهوري تيد كروز الأسبوع الماضي من وجود شبح «مذبحة» قد تطال الحزب الجمهوري في الانتخابات المقبلة.

ترامب: «جو فقد صوابه»

ويكرر المراقبون دعوات الحيطة، مشيرين مثلا إلى اقتراع 2016 الذي حقق خلاله دونالد ترامب أحد أكبر المفاجآت في التاريخ السياسي الأميركي عبر فوزه على هيلاري كلينتون التي كانت تتصدر استطلاعات الرأي قبل أسابيع من موعد الانتخابات.

وعاد الرئيس الأميركي بعد تعافيه من مرض كوفيد-19 للقاء الحشود اعتبارا من الاثنين، مدعيا أنه بات «لديه مناعة». وعقد ثلاثة تجمعات انتخابية في ثلاثة أيام في فلوريدا وبنسلفانيا وأيوا.

في المقابل، ألغت المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس كامالا هاريس تنقلاتها حتى الأحد «بدافع الحذر الشديد»، وذلك عقب اكتشاف إصابات لدى مقربين منها، وفق ما أعلن فريق حملتها.

واتهم دونالد ترامب الذي انتقد بقسوة خصمه، جو بايدن بأنه «سياسي فاسد» خلال تجمع حاشد في دي موين بولاية أيوا. وقال إنه «لا ينبغي حتى السماح له بالترشح» للبيت الأبيض. وأضاف «جو فقد صوابه» مثيرا الضحك لدى الحاضرين من أنصاره. وتابع «إذا فاز، فإن اليسار الراديكالي سيحكم البلاد، إنهم مدمنون على السلطة. وليكون الله في عوننا إذا حصلوا عليها».

حملة لجمع تبرعات

بعد رحلة إلى أوهايو الاثنين ثم إلى فلوريدا الثلاثاء، لم يكن لدى بايدن الذي كان نائب الرئيس خلال رئاسة باراك أوباما، سوى حملة لجمع التبرعات عبر الإنترنت على جدول الأعمال الأربعاء.

«الناس يحبون الدراما»

ورفض ترامب منذ الأسبوع الماضي وحتى قبل نشره نتيجة سلبية لفحص الكشف عن فيروس كورونا المستجد، المشاركة في مناظرة ثانية كانت مرتقبة الخميس، حين أعلن المنظمون أنها ستكون افتراضية كإجراء احتياطي تحسبا لاحتمال أن يكون لا يزال ينقل العدوى. وقال ترامب «لن أضيع وقتي».

ورفض بايدن الذي يتخذ احتياطات شديدة في مواجهة الفيروس يرى الجمهوريون أنه يبالغ فيها، إرجاء موعد المناظرة الثانية كما اقترح فريق ترامب. وقال بايدن آنذاك إنه من غير الوارد تغيير الجدول الزمني المحدد منذ فترة طويلة تماشيا مع «سلوك ترامب غريب الأطوار».

ولا تزال المناظرة الثالثة مقررة في 22 أكتوبر في ناشفيل في ولاية تينيسي. وسيحترم ترامب والمقدمة سافانا غوثري التباعد الجسدي الخميس، فيما سيضع الأشخاص الذين سيشاركون في طرح الأسئلة كمامات، على ما أوضحت محطة «أن بي سي». وأضافت أن أنطوني فاوتشي أحد كبار خبراء الحكومة الأميركية في أزمة الفيروس، أكد أن الرئيس «لم يعد ينقل العدوى». ورأى ديفيد كانون أن البرنامج الذي يستضيف ترامب «سيستقطب عددا أكبر من المشاهدين لأن الناس يحبون الدراما».