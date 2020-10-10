أرمينيا وأذربيجان تعلنان وقف إطلاق النار

مقاتل من الانفصاليين الأرمن بأحد المواقع في قره باغ، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الحكومة الروسية أن ممثلين عن حكومتي أرمينيا وأذربيجان اتفقوا على إعلان وقف إطلاق نار موقت بين قوات البلدين بدءًا من منتصف ظهر اليوم السبت، العاشر من أكتوبر، وذلك للسماح بتبادل الأسرى ودفن جثامين القتلى.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، قوله «إن البلدين اتفقا على بدء محادثات جوهرية».

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ويأتي إعلان التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار عقب الاجتماع الذي جرى في موسكو بين وزيري خارجية أذربيجان وأرمينيا. وكانت مواجهات مسلحة نشبت بين البلدين في محيط منطقة ناغورنو قره باغ المتنازع عليها في وقت سابق من الشهر الماضي.