الفريق الطبي: ترامب سيعود اليوم للبيت الأبيض.. وحالته الصحية تتحسن باستمرار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 05 أكتوبر 2020, 09:26 مساء
الرئيس ترامب يلوح بيده لأنصاره الذين وقفوا امام مركز والتر ريد الطبي العسكري في ولاية ماريلاند. (رويترز)

قال الفريق الطبي المعالج الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الإثنين، إن الحالة الصحية لترامب في تحسن مستمر، وإنه سيعود إلى البيت الأبيض اليوم.

وقال الدكتور شون كونلي للصحفيين خلال مؤتمر صحفي خارج المركز الطبي العسكري في والتر ريد، إن نسبة الأكسجين والنبض لدى الرئيس الأميركي جيدة.

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من جانبه قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيغادر المستشفى العسكري الذي يتلقى فيه العلاج من كوفيد-19 في وقت لاحق اليوم الإثنين، مضيفا أنه يشعر بأنه «في حالة جيدة فعلا».

وكتب ترامب على تويتر «سأغادر مركز والتر ريد الطبي العظيم اليوم في الساعة 6:30 مساء (بالتوقيت المحلي). أشعر بأنني في حالة جيدة فعلا! لا تخافوا من كوفيد. لا تدعوه يهيمن على حياتكم. لقد طورنا في عهد إدارة ترامب بعض الأدوية والمعرفة العظيمة حقا. أشعر بحال أفضل مما كنت قبل 20 عاما».

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